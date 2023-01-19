Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosunun İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik kararını eleştirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan Avrupa Birliği Parlamentosu’nun İran karşıtı kararı ile ilgili "Ne yazık ki bugün Avrupa Parlamentosu'nun nezaketle çelişen duygusal, sert ve diplomasiden uzak bir karar taslağı hazırladığına tanık olduk. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran ve bölge güvenliğinin sağlanmasında, özellikle terörle mücadele konusunda önemli ve hayati rol oynayan resmi bir kurum olduğunu defalarca söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "AB'nin bölgede güven ortamı yaratmaya çalışan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik bu kararıyla aslında kendi ayağına sıktı" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ise Avrupa Parlamentosu tamamen bağımsız bir organ olmasına rağmen, bu kararın yürütme kapasitesininin olmadığını ve yalnızca Avrupa'nın endişelerini yansıtmak için çıkarıldığını vurguladı.