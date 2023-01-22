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22 Oca 2023 18:11

Lübnan ordusu alarm durumuna geçti

Lübnan ordusu alarm durumuna geçti

Lübnan ordusu, Siyonist İsrail güçlerinin sınır ihlallerinden dolayı alarm durumuna geçti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, üç ekskavatör, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir piyade kuvvetinden oluşan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Hunin kasabası yakınında sınırı ihlal etti.

Haberde, "Lübnan ordusunun Mavi Hat'tın herhangi bir şekilde ihlal edilmesini önlemek için bölgede alarm durumuna geçtiği" bilgisi verildi.

Lübnan ordusundan 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, Siyonist İsrail askerlerinin, güneydeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde bulunan "Mavi Hat" sınırını, askeri ekskavatörle iki bölgeden yaklaşık 2 metre ihlal ettiği kaydedilmişti.

İsrail'in ihlalinin fark edilmesi üzerine Lübnan ordusunun duruma itiraz ettiği ve İsrail'in sınır üzerinde çalışmalar yapmasına müsaade etmediği aktarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1907221

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