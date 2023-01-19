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19 Oca 2023 17:46

Seyyid Hasan Nasrullah gündemi değerlendirdi

Seyyid Hasan Nasrullah gündemi değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yaptığı bölgedeki ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Nasrullah Lübnan'ın ekonomi durumu ile ilgili "Lübnan'da ekonomi sorunu olduğunu doğrudur ama sadece Lübnan değil dünyadaki birçok ülke ekonomik çöküşün eşiğindedir" dedi. 

Hizbullah Genel Sekreteri sözlerinin devamında "Bazılarının Lübnan'a yönelik ekonomik ablukasının olmamasından bahsetmesi üzücüdür. Abluka sadece Lübnan kıyılarına savaş gemisi konuşlandırmak anlamına gelmiyor, Amerikan hükümetinin Lübnan'ın egemenliğine yönelik tavrı bunu kanıtlamaya yetiyor" ifadesini kullandı. 

Nasrullah, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ve Çin ile ABD arasındaki çatışmanın uluslararası durumda istikrarın olmadığını gösterdiğini belirtti.

News Code 1907162

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