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24 Oca 2023 09:56

AB, Ukrayna'ya 7'inci askeri destek paketi üzerinde anlaştı

AB, Ukrayna'ya 7'inci askeri destek paketi üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Ukrayna’ya 7’inci askeri destek paketi üzerinde anlaştığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıda Ukrayna'nın ele alınan ilk konu olduğunu belirterek, “AB olarak Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği kadar devam edecek” dedi.

İHA'ya göre, AB Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'ya 7'inci askeri destek paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Borrell, AB yardımlarının 500 milyon euro ek bütçe ile toplamda 49 milyar euroluk bir AB desteği düzeyine ulaşıldığını söyledi.

News Code 1907254

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