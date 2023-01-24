AB, Ukrayna'ya 7'inci askeri destek paketi üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıda Ukrayna'nın ele alınan ilk konu olduğunu belirterek, “AB olarak Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği kadar devam edecek” dedi.

İHA'ya göre, AB Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'ya 7'inci askeri destek paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Borrell, AB yardımlarının 500 milyon euro ek bütçe ile toplamda 49 milyar euroluk bir AB desteği düzeyine ulaşıldığını söyledi.