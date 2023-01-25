Almanya Ukrayna'ya Leopard sevkiyatını onayladı

Rusya- Ukrayna savaşının birinci senesine yaklaşırken, Avrupalı müttefikler Kiev’e yüzlerce destek sağladı.

Moskova’ya karşı mücadelesini güçlendirmek isteyen Ukrayna yönetimi daha gelişmiş Batı silahları talep ediyor. Alman yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesinin müzakere edilirken, Almanya’nın yapılan uluslararası zirvede tank gönderme konusunda kararsız kalması Kiev’in tepkisine neden olmuştu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdiği belirtildi.

Alman basın ajansı dpa'nın haftalık haber dergisi Spiegel'in online sayfasına dayandırdığı haberinde, en az bir bölüğün kullanımına sunulmak üzere Alman ordusunun envanterinde bulunan Leopard 2 A6 tipi tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatına karar verildiği belirtildi.

Bir bölük genel uygulamalar itibarıyla 14 tanktan oluşuyor

Spiegel ise kaynak göstermediği haberinde, Leopard 2 tanklarının sevkiyatı konusunda "karar verildi" ifadesini kullandı.

DWTürkçe'nin haberine göre, dpa'nın Başbakanlık ve Federal Ekonomi Bakanlığına konu ile ilgili yönelttiği sorulara ise henüz yanıt verilmedi.

Kaynak: Karar