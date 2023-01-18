  1. Siyaset
18 Oca 2023 18:02

İran'dan Ukrayna'ya taziye mesajı

İran'dan Ukrayna'ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Nasır Kenani, Ukrayna'da meydana gelen helikpoter kazası nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişlri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve birçok vatandaşın hayatını keybetmesine neden olan helikopter kazasından dolayı Ukrayna halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Kenani, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Ukrayna'nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düşmesi sonucu Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti.
 

News Code 1907145

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler