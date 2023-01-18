İran'dan Ukrayna'ya taziye mesajı

İran Dışişlri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve birçok vatandaşın hayatını keybetmesine neden olan helikopter kazasından dolayı Ukrayna halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Kenani, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Ukrayna'nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düşmesi sonucu Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti.

