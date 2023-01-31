Hizbullah, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Lübnan Hizbullah Hareketi, dün Pakistan’ın Peşaver kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Hizbullah tarafından yayınlanan mesajda ayrıca "Terör saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Mesajın başka bir bölümünde ise "Terör gruplarının Müslüman ülkelerde güvensizlik ve istikrarsızlık yaratma çabasına karşı hükümetler arasında yakın işbirliğini gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 83'e yükseldi.