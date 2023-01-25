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25 Oca 2023 10:53

Irak Başbakanı yarın Fransa'ya gidecek

Irak Başbakanı yarın Fransa'ya gidecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Fransa'ya gidecek.

Irak medyasına göre Başbakan Muhammed Şiya Sudani resmi temaslarda bulunmak üzere yarın üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Fransa'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Sudani Paris ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelerek, güvenlik davaları, Paris'in IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası bir koalisyon biçimindeki çabaları, Fransa'nın bu terör örgütüne karşı mücadelede ve güvenlik hizmetlerin geliştirilmesine verdiği desteğin yanı sıra bu ülkeden hava savunma silahları ve diğer silahların satın alınması konularını ele alacak. 

News Code 1907282

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