  1. Azerbaycan
23 Şub 2023 10:25

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Azerbaycan'a 'Laçin koridorunu açın' talimatı

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Azerbaycan'a 'Laçin koridorunu açın' talimatı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan'a Laçin koridorunu açmasını ve buradan Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesine serbestçe geçiş sağlaması talimatını verdi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a doğrudan erişimini sağlayan tek kara yolu olan Laçin koridoru, çevreci aktivist olduklarını iddia eden protestocuların çadır kurarak trafiği durdurduğu 12 Aralık'tan bu yana kapalı durumda.

Mahkeme bugün açıkladığı kararda koridordaki trafiğin hala kesintiye uğradığını, "gıda, ilaç ve diğer hayat kurtarıcı tıbbi malzemelerinde eksikliğe" neden olduğunu ve Dağlık Karabağ'daki Ermenileri kritik tıbbi bakımdan mahrum bıraktığına dair kanıtlara sahip olduğunu belirtti. 

Lahey mahkemesi bu nedenle Azerbaycan'ın "Laçin koridoru boyunca kişilerin, araçların ve yüklerin her iki yönde de engelsiz hareketini sağlamak için elindeki tüm tedbirleri alması" talimatını verdi.

Kaynak: Euronews

News Code 1907828

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