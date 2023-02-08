Mirzoyan: Azerbaycan Laçın Koridoru'ndaki ablukayı derhal kaldırmalı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dış ve güvenlik politikası danışmanı Jens Plötner ile Berlin'de bir araya geldi.

Muhataplar, Ermenistan ile Almanya arasındaki siyasi diyaloğun ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da derinleştirilmesi perspektifleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili çok çeşitli konular da ele alındı.

Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'ndaki ablukasını bir an önce kaldırmasının yanı sıra insani sorunların çözülmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki çok taraflı platformlardaki işbirliğinin yanı sıra Ermenistn-AB ortaklığına ilişkin konular ele alındı.

Bu bağlamda Bakan Mirzoyan, AB'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki uluslararası sınıra uzun vadeli bir gözetleme misyonu yerleştirme kararını çok takdir etti ve misyonun bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.