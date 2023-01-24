Blinken ile Aliyev Laçın Koridoru'nu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Laçın yolundaki durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine bağlılığını ve barış anlaşması müzakerelerine desteğini kaydetti.

Laçın-Hankendi yolunda herhangi bir ablukanın olmadığını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12 Aralık 2022'den bu yana yaklaşık 980 aracın bu yoldan geçişinin sağlandığını, bu araçlardan 850'den fazlasının Rus barış güçlerine, 120'sinin ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait olduğunu söyledi. Aynı zamanda Karabağ'da yaşayan yaklaşık 90 hasta ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Ermenistan'a götürüldüğünü vurgulayan Aliyev, tüm bunların Laçın-Hankendi yolunun Azerbaycan tarafından kapatılmadığını gösterdiğini Blinken'a iletti.

Aliyev, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında Azerbaycan'ın maden yataklarının yasadışı olarak işletilmesinin durdurulmasını ve söz konusu topraklarda sürekli izleme ve denetim faaliyetlerinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Ermenistan tarafından 2021 yılı üretimi mayınların yasadışı olarak Laçın yolunun kullanılarak taşındığını da söyledi.

Azerbaycan'ın barış sürecine ve Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine sadık olduğunu kaydeden Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan sivil Ermeni nüfusun hak ve güvenliğinin Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları temelinde sağlanacağını kaydetti. Görüşmede, karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA