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14 Mar 2023 12:00

Meksika lideri: Meksika, ABD'den daha güvenli

Meksika lideri: Meksika, ABD'den daha güvenli

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika'ya yönelik seyahat uyarısının ardından, ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu söyledi.

Obrador, ABD'nin Meksika'ya yönelik seyahat uyarısının sorulması üzerine, "Bu paranoya neden?" ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı, "Meksika ABD'den daha güvenli ve Meksika'da güvenli bir şekilde seyahat etmek sorun değil." dedi.

Geçen hafta 4 ABD'li, Meksika sınırını geçtikten kısa bir süre sonra kaçırılmış; bu kişilerden 2'si öldürülmüş, 2'si ise yara almadan serbest kalmıştı.

ABD'li yetkililer, gelişmelerin ardından bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1908155

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