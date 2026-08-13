İran, Kolombiya'nın Golan Tepeleri kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, bu tutumun tarihi ve hukuki gerçeklerin yanı sıra uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

İran ayrıca Kolombiya hükümetinin İsrail rejiminin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararını da kınayarak, bu adımın BM Şartı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin suçlu başbakanının, Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’nin kalıcı olarak bu rejime ait olduğu yönündeki söylemlerini ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik tutumunu şiddetle kınamaktadır.

Filistin’in işgal edilmiş topraklarını yöneten bu suçlu yapının lideri, bağımsız bir Filistin devletinin oluşumu hakkında yorum yapma yetkisine sahip değildir. Zira Filistin toprakları Filistin halkına aittir ve soykırımcı Siyonist rejimin hayalleri bu gerçeği değiştiremez. Ayrıca Golan Tepeleri, Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır; gaspçı ve işgalci bir yapının sömürgeci emelleri, bölgenin hukuki ve tarihi gerçeklerini ortadan kaldıramaz.

Bu çerçevede, Kolombiya hükümetinin Siyonist rejimin işgal altındaki Golan bölgesindeki egemenliğini tanıma girişimi tamamen reddedilmekte ve kınanmaktadır. Bu adım, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini düzenleyen Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlalidir.

Filistin meselesi, 1948 yılında tarihi Filistin topraklarında kurulan yapay bir varlığın tesisiyle başlayan ve kanserli bir hücre gibi yayılarak tüm bölge ile dünya güvenliğini tehdit eden, çağdaş dünyanın en kritik insani ve ahlaki sorunu olmaya devam ediyor.

Şüpheye yer bırakmaksızın; ABD ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada gibi bazı Batılı ülkelerin soykırımcı Siyonist rejime sağladığı koşulsuz ve çok yönlü destek, bu rejimin hukuk tanımazlığının temel kaynağıdır. Bu destek, Siyonist rejimin bölgedeki yayılmacı politikasını ve işlediği suçları sürdürmesinin yanı sıra, bu suçların daha da şiddetlenmesine de doğrudan zemin hazırlamaktadır"

Açıklamda ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkının işgalden kurtuluşu, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönüşü, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi ve kutsal Kudüs'ü başkent olarak kabul eden bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için verdiği meşru mücadeleye yönelik ilkeli desteğini yinelemekle birlikte, Filistin meselesini basitleştirmeyi ve önemsizleştirmeyi amaçlayan her türlü eylemi şiddetle kınamaktadır” denildi.