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13 Ağu 2026 14:21

İran'da İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü etkinlikleri

İran'da İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü etkinlikleri

Ehl-i Beyt İmamlarının sekizincisi olan Hazreti İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü İran’da anıldı.

Bugün hicri kameri takvimle 29 Safer 1448, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

İran'da İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü etkinlikleri

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle ülke çapında matem merasimleri düzenleniyor.

Meşhed kentindeki Hz İmam Rıza (a.s) Türbesi’nde çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla matem töreni yapıldı.

İran'da İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü etkinlikleri

Hicri kameri 148 yılında Medine'de dünyaya gelen bu büyük imam, değerli babası İmam Musa Kazım'ın (a.s) şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi.

Yüce Allah tarafından ona verilen  her şeyden razı ve mutlu olduğu için Rıza olarak tanındı.
Abbasi halifesi Ma'mun hk 200 yılında İmam Rıza'dan, kendi hilafet merkezi olan günümüz Türkmenistan'ın güneyinde olan Merv kentine gitmesini istedi.

Her ne kadar Ma'mun İmam Rıza'yı (a.s) kendi veliahdı olarak tanıtsa da bu yoldan kendi hükümetini pekiştirme ve güçlendirmeyi hedefliyordu, bu yüzden İmam Rıza (a.s) istemeden ve mecburen bu teklifi kabul etti.

İmam Rıza'nın (a.s) yüce ilmi ve dini şahsiyeti, ayrıca halk arasında her geçen gün daha da nüfuz eden düşünceleri, Ma'mun'un korkmasına sebep oldu, bu yüzden İmam Rıza'yı (a.s) zehirleterek şehit etti.

News ID 1937933

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