Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı'ndan ABD'nin Hürmüz iddiasına yanıt

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin normal seyrettiğine dair asılsız iddiaları, yalnızca Amerikan ordusunun çaresizliğini ve sıkışmışlığını gösteren bir yalandan ibarettir.

Hürmüz Boğazı, geçmişte olduğu gibi bugün de tamamen İran’ın yönetimi ve kontrolü altındadır. İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin izni ve denetimi olmaksızın, hiçbir ticari gemi veya petrol tankerinin bu boğazdan güvenli bir şekilde geçmesi mümkün değildir ve olmayacaktır.

Amerikan terörist liderleri ve ordusu, geçmişten bugüne İran milletinin ve güçlü silahlı kuvvetlerinin kararlılığını bizzat tecrübe etmiştir.

ABD, bölgede sürekli olarak kaos ve güvensizlik yaratma peşindedindedir. Ancak bu temelsiz ve dayanaksız tehditler, ülkenin kahraman savaşçılarının her zamankinden daha kapsamlı hazırlıkları karşısında, Amerikalılar için sadece daha fazla acizlik ve çaresizlik getirecektir.” ifadelerine yer verildi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki tüm Amerikan ve Siyonist düşman hareketlerini yakından takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz yüce başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in akıllıca komutası altında; milletin haklarını korumak, ülkenin ulusal egemenliği savunmak ve İslam Devrimi ile aziz vatanımız İran’ın ideallerini müdafaa etmek noktasında hiçbir tereddüt etmeyecektir” denildi.

Yapılan açıklamada, her türlü tehdide karşı, her seviyede ve her biçimde, eskisinden çok daha sert ve ezici bir karşılık verileceği vurgulandı.

