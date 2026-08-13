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13 Ağu 2026 13:14

Hamas, Muhsin Rızai'nin Lübnan ve Filistin açıklamasına tam destek verdi

Hamas, Muhsin Rızai'nin Lübnan ve Filistin açıklamasına tam destek verdi

Hamas bünyesindeki Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Başkanı Bassem Naim, İran Yüksek Konseyi Ulusal Güvenlik Sekreteri Muhsin Rızai’nin bölgedeki savaşların sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını destekledi.

Naim, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan ve Gazze de dahil olmak üzere tüm bölgede çatışmaların durdurulmasının, bölge halklarının ve geleceğinin “üstün çıkarı” olduğunu vurguladı. Naim, savaşların devam etmesinin yalnızca bölgeyi parçalamayı, istikrarsızlaştırmayı ve kaynaklarını tüketmeyi hedefleyen Siyonist düşman planlarına hizmet ettiğini ifade etti.

İran Yüksek Konseyi Ulusal Güvenlik Sekreteri Muhsin Rızai, daha önce yayımladığı mesajda, bölgedeki gerilimi düşürmek adına kritik çağrılarda bulunmuştu. Rızai, ABD’nin İran’a yönelik askeri gerilimleri sonlandırması, İran’ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması ve başta Lübnan ile Gazze olmak üzere bölgedeki tüm savaşların bitirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

News ID 1937932

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