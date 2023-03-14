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14 Mar 2023 19:56

Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması ele alındı.

Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ukrayna ise Rusya'nın açıklamasına karşın daha önce imzalanan 120 günlük uzatma anlaşmasının şartlarına bağlı olacaklarını ifade etti.

 İsminin açıklanmasını istemeyen ve Reuters'a konuşan bir yetkili, "Anlaşmayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

News Code 1908182

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