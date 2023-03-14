Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile görüştü

Hürriyet'e göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların telefon görüşmesinde, Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi ile konsolosluk konularının ele alındığı öğrenildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, iade edilen kişinin Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinistin babası olduğu belirtildi.

Yunanistan talep etti, Türkiye iade etti

Yunanistan’da yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis’in babası Dimitrios Nalmpantis’in işlediği bir suç nedeni ile Tekirdağ Cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Kaza Sonrası Yunanistan, cezaevinde bulunan babanın oğlunun cenaze törenine katılması için Türkiye ile iletişime geçmiş ve mahkumun iade edilmesini talep etmişti.