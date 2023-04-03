Finlandiya'nın yeni başbakanı Petteri Orpo

Finlandiya genel seçimler kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 oy alarak seçimi önde tamamladı. Yeni başbakan Petteri Orpo oldu.

Aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi yüzde 20 oy aldı.

Başbakan Sanna Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 19,9 oy alarak seçimi geride tamamladı.

Buna göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43 sandalye alacak.

Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek.

İsveç Halk Partisi'nin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Kalan sandalyeler diğer partiler ve bağımsız adaylar arasında paylaşılacak.

Finlandiya'yı yine bir koalisyon hükümeti yönetecek

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti hükümeti kurmak için ilk fırsata sahip oluyor.

Ülkeyi yönetmek için 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

Kesin sonuçlar 5 Nisan'da ilan edilecek. Mevcut sonuçlara göre Finlandiya'yı yine bir koalisyon hükümeti yönetecek.

Kaynak: TRT Haber