Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli New York Times gazetesinin İran'daki barajlara ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gazetenin bazı barajlarla askeri tesisler arasında bağlantı bulunduğunu öne sürdüğünü belirtti.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Bekayi, haberin uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine aykırı eylemleri meşrulaştırmaya hizmet ettiğini söyledi.

"New York Tımes'ın röportaj davetini reddettim"

Bekayi, haberin İran kamuoyunda geniş çaplı tepkiye neden olduğunu ifade etti. Bu tepkilerin ardından New York Times'ın kendisini röportaja davet ettiğini belirten İranlı Sözcü, teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Gazetenin profesyonel gazetecilik ilkelerinden uzaklaştığını aktaran Bekayi, yayımlanan iddiaların yeterli kanıta dayanmadığını ifade etti.

Sözcüsü, New York Times'ın yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtı da değerlendirdi.

Gazetenin açık bir özür dilemediğini ve sorumluluk üstlenmediğini belirten Bekayi, ilk iddiaların farklı ifadeler kullanılarak savunulmaya devam edildiğini söyledi.

Bekayi, "Bir iddianın ifade biçimini değiştirmek, ona belge ve kanıt kazandırmaz ve söz konusu medya kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." dedi.

New York Times'ın İran'a yönelik savaşta saldırganların söylemlerinin yayılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Bekayi, “Bu tür yayınlar uluslararası insancıl hukuku ve temel ahlaki ilkeleri göz ardı eden eylemleri meşrulaştırma amacı taşımaktadır” ifadesini kullandı.

Savaş propagandasına hizmet ettiğini düşündüğü bir medya kuruluşunun aynı zamanda gazetecilik mesleğinin itibarını koruduğunu ileri süremeyeceğini belirten Bekayi, gazetenin güvenilirliğini yeniden kazanmasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.