Haşdi Şabi'den Ninova'nin batısında terör operasyonu

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri Ninova kentinin batısında terör örgütü IŞİD'e karşı operasyon başlattı.

Bugün icra edilen operasyonun ana hedefinin Salahaddin bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.