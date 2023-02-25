Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in saldırısını önledi

Irak medyasına göre, Haşdi Şabi güçleri dün ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde IŞİD'li teröristlerin saldırı girişimini engelledi.

Operasyonda Haşd komutanlarından birinin evini hedef almaya çalışan teröristlerin saldırı planı çökertildi.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.