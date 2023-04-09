Rusya: Suriye konulu 4'lü toplantı ertelendi

Arapça yayınlanan Vatan gazetesine konuşan Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Moskova’da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Yefimov, "4'lü toplantının yarın (Pazartesi) yapılması gerekiyordu, ancak Mayıs ayına ertelendi." dedi.

Büyükelçi Yefimov, Ankara-Şam normalleşme görüşmelerinin uzun süreceğini belirterek, tüm konuların bir turda ele almanın mümkün olmadığını kaydetti.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, geçtiğimiz günlerde Moskova’da Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere bir araya gelmişti.