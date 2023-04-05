Rusya'dan dörtlü toplantı ile ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantılara dair yazılı bir açıklama yayınladı.
Rus tarafının Suriye'de ülkenin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi temelinde bir çözüm bulunmasının teşvikine yönelik çabaların sürmesinin önemine dikkat çektiğini belirten bakanlık, etkinliğini kanıtlayan Astana formatının öncü rolüne de vurgu yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, istişareler sırasında dört ülkenin dışişleri bakanlarının Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik toplantısının hazırlanmasıyla ilişkili konulara özel önem verildiğini de paylaştı.
Moskova'daki görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Gaji, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve heyetleri yer almıştı.
Kaynak: Sputnik
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