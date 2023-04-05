Rusya'dan dörtlü toplantı ile ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran, Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla yapılan dörtlü istişarelerde Rus tarafının Suriye'de çözüme yönelik çabaların sürmesinin ve Astana formatının önemini vurguladığını açıkladı.