Azerbaycan: İran ile görüşmeleri olumlu değerlendiriyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacizade, İran ile diyaloğun devam etmesini 'olumlu' olarak değerlendirdi.

Hacizade dün düzenlediği basın toplantısında Bakü ile Tahran arasındaki görüşmeler hakkında, "Azerbaycan ile İran dışişleri bakanları arasında son dönemde yapılan telefon görüşmelerinde iki ülkenin durumuna ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulunuldu."

Hacizade, ülkesinin bu görüşmeleri olumlu değerlendirdiğini söyledi.

Azebaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Azerbaycan, her zaman İran da dahil olmak üzere tüm komşu ülkelerle ilişkiler ve iyi komşuluk ilişkileri geliştirmekten yanadır. Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı, Bakü'nün dış politikasının değişmez önceliklerinden biridir. "Azerbaycan, ulusal güvenliğin sağlanması için çabalarını sürdürmektedir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında 9 Nisan'da telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Taraflar bu telefon görüşmesinde Bakü ile Tahran arasındaki ikili ilişkilerdeki güncel gelişmeler ve bazı bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Görüşmede ayrıca mevcut sorunlar ve yanlış anlaşılmaların aşılmasına yönelik çözümler ele alındı.

İki taraf iyi komşuluk ilkesine ve birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin bölge ülkelerinin birliğine, güvenliğine ve ilerlemesine yönelik komplolarına değinerek, "Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklardan sadece düşmanlar yararlanır" dedi.