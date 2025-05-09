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9 May 2025 10:41

Türkiye Kuzey Irak'ta hava saldırıları başlattı

Türkiye Kuzey Irak'ta hava saldırıları başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Kuzey Irak'ta Duhok'a bağlı Amediye kırsalına saldırı düzenledi. 

Arap medyasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Kuzey Irak'ta Duhok'a bağlı Amediye kırsalına saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin olası can kaybı veya hasar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik" demişti.

News ID 1926746

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