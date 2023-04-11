İran Ordusu'na yeni askeri teçhizatlar eklendi

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin katıldığı törenle Kara Kuvvetleri'ne yeni askeri teçhizatlar teslim edildi.

Tümgeneral Musevi, törende yaptığı konuşmada, güncel teknolojileri kullanan İran Ordusu'nun görevini yerine getirmek için hazır olduğunu söyledi.

Törende Kara Kuvvetleri'ne insansız hava araçları, hava savunma topları, Şafak ve Misak roketleri, akıllı bomba Kaim, Almas füzesi, Fetih füze sistemleri, akıllı mermiler, çeşitli zırhlı araçlar, Dehlavieh tanksavar güdümlü füzesi, hava savunma sistemleri ve gece görüşlü kamera sistemleri teslim edildi.