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2 May 2023 18:36

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi, Guterres ile görüştü

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi, Guterres ile görüştü

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganistan toplantısı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşmede Kazımi Kumi, İran'ın Afganistan'a ilişkin görüşlerini BM Genel Sekreteri’ne aktardı.

Doha'da Afganistan ile ilgili "ortak noktalar" aramak için iki günlük toplantı düzenlendi.

BM’nin girişimiyle düzenlenen toplantıya İran, Türkiye, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya,, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Norveç, Pakistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Örgütünden heyetler katıldı.

News Code 1909042

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