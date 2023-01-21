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21 Oca 2023 17:01

İran'ın yeni Afganistan Büyükeçisi görevine başladı

İran'ın yeni Afganistan Büyükeçisi görevine başladı

İran'ın Kabil Büyükelçisi olarak atanan Hasan Kazımi Kumi'nin Afganistan'daki görevine başladığı belirtildi.

İran'ın Kabil Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kabil Büyükelçiliğinin yeni başkanı olarak atanan İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, bugün Kabil'e gelerek resmen göreve başladı." ifadesi kullanıldı.

Daha önce İran'ın Kabil Büyükelçiliği Danışmanı Abbas Badri Fer, İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminiyan görevinin sona erdiğini ifade ederek, Hasan Kazımi'nin İran'ın Afganistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu.

Hasan Kazımi Kumi, 13. hükümetin iktidara gelmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Afganistan'daki özel temsilcisi olarak görev yapıyordu.

News Code 1907196

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