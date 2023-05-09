Özbekistan Cumhurbaşkanı yakında İran'a gelecek

İran-Özbekistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Gholamrıza Nuri Kızılca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'un Haziran ayında İran'ı ziyaret edeceğini belirterek, "İran ve Özbekistan arasındaki işbirliği seviyesi artmaktadır. İran'ın, Şangay İşbirliği Örgütü'nün resmi üyesi olması üye ülkelerle işbirliğini kesinlikle arttıracaktır" dedi.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov'un İran ziyaretini değerlendiren Nuri Kızılca, "Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı, İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın davetlisi olarak Tahran'a geldi" dedi.

Nuri Kızılca, İsmailov'un İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmenin yanı sıra İsfahan ve Razevi Horasan eyaletlerini ziyaret ettiğini söyledi.

