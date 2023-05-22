Rusya Merkez Bankası Başkanı İran’a geliyor

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın yarın Tahran’a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kerimi, “İran, yarın Rusya Merkez Bankası Başkanı'nı ağırlayacak ve finansal ile bankacılık işbirliği anlaşmasına ilişkin görüşmeler yapılacak.” dedi.

İran ve Rus bankaları Batı yaptırımlarına karşı işbirliği yapıyor. Bu kapsamda son günlerde İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı. İki ülke arasında sağlanan anlaşmalara göre 2 İran bankasının Rusya'da temsilcilik açması bekleniyor.