İran, Rusya’da ticaret ofisi açıyor

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, '14. Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’ devam ediyor.

Kazan’a İran, Azerbaycan, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden 100’ü aşkın kişilik heyetler katıldı.

İran Ticaret Odası Başkanı Gulamhüseyin Şafei, forum sırasında Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen oturumda konuşma yaptı.

Şafei, “Bölge ülkelerinin ortak tarih ve kültürlerine dayanarak ortak geleceğini en iyi şekilde kurabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Şafei, İran'ın başta Tataristan olmak üzere Rusya Federasyonu cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini vurguladı.

İran Ticaret Odası’nın ticarette ivme kazanan ülkelerde 5 ticaret ofisi açmaya karar verdiğini belirten Şafei, İran’ın birinci önceliğinin Rusya olduğunu söyledi.

