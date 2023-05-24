İran ve Rusya "dolarsız ticareti" görüştü

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin ile Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina dün Tahran'da bir araya geldi.

İran Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, görüşmede parasal işbirliği ve yerel para birimi ile ticaretin geliştirilmesi ele alındığı belirtildi.

Farzin görüşmede, iki ülke arasında bankacılık ve parasal işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Reza Farzin, İran ve Rusya ticari bankaları arasındaki aracılık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin hızlandırılmasının da gündemde olduğunu söyledi.

Rus yetkili de ticari ve ekonomık isbirliğini geliştirmek için para ve bankacılık alışverişinin güçlendirilmesine ve iki ülkenin bankacılık altyapısının optimal kullanımına

vurgu yaptı.

İran ve Rus bankaları Batı yaptırımlarına karşı işbirliği yapıyor. Bu kapsamda son günlerde İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı. İki ülke arasında sağlanan anlaşmalara göre 2 İran bankasının Rusya'da temsilcilik açması bekleniyor.