Kenani'den ABD ve Fransa'ya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve Fransa'nın İran'ın dün tanıttığı Hürremşehr-4 isimli uzun menzilli stratejik füze ile ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Kenani sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Saddam rejiminin İran'ın şehirlerini ve savunmasız halkını füzelerle işgal etmesinde önemli rolü olan ABD ve Fransa gibi batılı ülkeleri bugün İran'ın ilerlemesinden ve savunma otoritesinden endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Onlar güçlü İran'a karşılar" dedi.

Hürremşehr-4 isimli uzun menzilli stratejik füze dün Tuğgeneral Amir Aştiyani'nin katılımıyla tanıtıldı.

Hürremşehr-4 füzesi, 2.000 km menzile sahip ve 1.500 kg ağırlığında yüksek patlayıcı harp başlığı ile Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teşkilatı uzmanları tarafından tasarlanan en gelişmiş füzelerden biridir.

Tuğgeneral Amir Aştiyani yeni füze ile ilgili "Bu füze, Havacılık ve Uzay Sanayii Teşkilatı'ndaki bilim adamlarımızın kaç senelik gece gündüz çabalarının sonucudur ve bu füzenin özelliklerinden biri de radara yakalanmama ve düşmanın hava savunma sisteminin önüne geçmesidir" demişti.