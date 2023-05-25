Afganistan'ın mevcut yönetimini tanımıyoruz

İmam Humeyni Türbesi'nde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gündemi değerlendirdi.

Emie Abdullahiyan"Dış politika alanında hala bölgede çeşitli zorluklarla karşı karşıyayız. Yemen'deki savaşın ardından Sudan'da savaş başladı" dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında "Afganistan da bölgede ve dünyada hala önemli bir sorundur. Afganistan'ın mevcut yönetimini tanımadığımızı ve ülkede tüm etnik grupları, dinleri ve halkları temsil eden kapsamlı bir hükümetin kurulması gerektiğini açık bir şekilde beyan ettik" ifadesini kullandı.