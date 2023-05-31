İran-BAE ilişkileri gelişiyor

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, 13. hükümetin komşularla ilişkileri geliştirme konusundaki politikasına değinerek, BAE'yi güvenilir bir ticari ortak olarak nitelendirdi.

Emir Abullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem kamuoyu hem de özel sektör düzeyinde gelişeceğini belirterek, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini iki ülke ve bölgenin çıkarları doğrultusunda değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar da ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmekte yana olduğunu vurguladı.