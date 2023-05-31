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31 May 2023 08:08

İran-BAE ilişkileri gelişiyor

İran-BAE ilişkileri gelişiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet bakanlarından Halife Şahin el-Marar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, 13. hükümetin komşularla ilişkileri geliştirme konusundaki politikasına değinerek, BAE'yi güvenilir bir ticari ortak olarak nitelendirdi.

Emir Abullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem kamuoyu hem de özel sektör düzeyinde gelişeceğini belirterek, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini iki ülke ve bölgenin çıkarları doğrultusunda değerlendirdi.

 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar da  ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmekte yana olduğunu vurguladı.

News Code 1909605

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