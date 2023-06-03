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3 Haz 2023 17:57

Siyonist medya: Mısır sınırında büyük fiyasko

Siyonist medya: Mısır sınırında büyük fiyasko

Siyonist İsrail rejiminin televizyonu KAN, bu sabah Mısır sınırında yaşanan silahlı çatışma olayını “büyük bir fiyasko” olarak değerlendirdi.

Siyonist İsrail rejiminin televizyonu KAN, bu sabah Mısır sınırında yaşanan silahlı çatışma olayının ordu için tam bir fiyasko olduğunu bildirdi.

Mısır sınırında 3 işgal askeri öldürüldü

Bu sabah Mısır sınırında bir grup işgal askerine ateş açılması sonucu 3 askerin öldüğü belirtildi.

İşgal rejimi medya organları, silahlı bir kişinin Mısır sınırını geçmeyi başardığını ve işgal ordusu devriyesine doğru ateş açtığını, yaralanan askerlerin Bi’r Es-Seba’daki Soroka Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi.

İşgal rejimi televizyonu 13’üncü kanalının iddiasına göre, sınır bölgesinde yaşanan silahlı çatışmada işgal askerlerine ateş açan eylemci etkisiz hale getirildi.

News Code 1909672

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