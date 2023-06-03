Siyonist medya: Mısır sınırında büyük fiyasko

Siyonist İsrail rejiminin televizyonu KAN, bu sabah Mısır sınırında yaşanan silahlı çatışma olayının ordu için tam bir fiyasko olduğunu bildirdi.

Mısır sınırında 3 işgal askeri öldürüldü

Bu sabah Mısır sınırında bir grup işgal askerine ateş açılması sonucu 3 askerin öldüğü belirtildi.

İşgal rejimi medya organları, silahlı bir kişinin Mısır sınırını geçmeyi başardığını ve işgal ordusu devriyesine doğru ateş açtığını, yaralanan askerlerin Bi’r Es-Seba’daki Soroka Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi.

İşgal rejimi televizyonu 13’üncü kanalının iddiasına göre, sınır bölgesinde yaşanan silahlı çatışmada işgal askerlerine ateş açan eylemci etkisiz hale getirildi.