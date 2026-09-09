İran Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Kararlı bir yanıt yolda

Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun İran petrol tankerlerine yönelik düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki ticari gemileri hedef almasının deniz ablukası ve ekonomik savaşın parçası olduğu, bu eylemlerin BM Şartı ile uluslararası hukuku açıkça çiğnediği kaydedildi.

Bakanlık, tanker saldırılarına meşru müdafaa hakkı uyarınca misilleme yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda, İran aleyhindeki askeri faaliyetleri desteklediği ifade edilen Ürdün'deki ABD üs ve tesisleri ile bazı Amerikan gemilerinin hedef alındığı bildirildi.

Egemenlik ve ulusal çıkarların kararlılıkla savunulacağını vurgulayan İran, ordunun her türlü askeri saldırıya gereken yanıtı vermekte tereddüt etmeyeceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, uluslararası barış ve güvenliğin bozulmasını önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri acil adım atmaya çağrıldı.