Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre, Almanya Mart 2023’te İran'dan büyük miktarda ham petrol veya petrol ürünleri ithalatı gerçekleştirdi.

Buna göre Almanya İran'dan 69 bin 737 ton ham petrol (veya petrol ürünü) ithal etti. Almanya en son Ekim 2018'de İran'dan 10 bin ton ham petrol (veya petrol ürünü) ithal etmişti.

ABD hükümetinin Tahran’a yönelik yasadışı yaptırımlarının devam etmesine rağmen Almanya’nın İran'dan petrol alması dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin bir diğer üyesi olan Bulgaristan da bu yılın ilk çeyreğinde İran'dan 147 ton ham petrol (veya petrol ürünü) ithal ettiği öğrenildi.

Yaptırımlar öncesi dünya petrol rezervlerinin yüzde 12 ila 15'ine sahip olan İran'ın toplam ham petrol ihracatında AB ülkelerinin payının yüzde 18 olduğu açıklanmıştı.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.

Avrupa'nın kapıları İran petrolüne mı açıldı?

Bu bağlamda İran İççi Haber Ajansı’na konuşan Eski Petrol Bakan Yardımcısı Ali Macidi, "Büyük ihtimalle Almanya'nın İran'dan yaklaşık 70 bin varil ham petrol ithal edebilmesi için özel bir izin verilmiştir.” dedi.

Macidi, “Şu anda Avrupa Birliği ambargo altında olan Rusya'dan petrol almıyor. Bu durumda Avrupa İran petrol ve gazı ithalatına bazı imkanlar sağayabilir. Fakat Almanya'nın İran’dan petrol ithalatının ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) izini, özel durum veya politika değişikliğiyle yapıldığı belirlenmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Macidi, "Her halükarda Almanya dahil Avrupa ülkelerine petrol ihracatı konusunda gerekli potansiyele sahibiz, ancak bunun gerçekleşmesi nükleer müzakerelerin olumlu sonucuna bağlı.” açıklamasını yaptı.

İranlı uzman, “Almanya'ya petrol ihracatını artırabiliriz, ancak bunun şartı İran petrol ambargosunun kalkmasıdır. İran’ın Almanya gibi bir Avrupa ülkesine petrol ihracatı gerçekleşmesinde Viyana’da yapılan nükleer müzakerelerin etkisi de gözden kaçırılmamalı.” ifadesini kullandı.

İran'ın büyük petrol müşterilerinin Doğu Asya’da olduğunu anlatan Macidi, “Siyasi durum normale dönmesi halinde Avrupa’nın İran petrolü için iyi bir pazar olabileceğine inanıyorum.” diye konuştu.