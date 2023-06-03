Rusya’dan İran’a 2,7 milyar dolarlık yatırım

Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendiren İran-Rusya Ticaret Odası Başkanı Hadi Tizhuş Taban, “Ukrayna’da çatışmaların başlamasının ardından Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım uygulamaya başladı ve bu durum, iki ülke arasındaki işbirliğine olan ilginin daha da artmasına neden oldu.” dedi.

Taban, “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya ziyareti sırasında iki ülke ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kalındı.” ifadesini kullandı.

Dolarsız ticarette iki ülkenin önemli adımlar attığına dikkati çeken Taban, “Resmi istatistiklere göre, iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 40'tan fazlası artık ruble ile yapılıyor.” açıklamasını yaptı.

İran-Rusya Ticaret Odası Başkanı, Rusya'nın İran petrol endüstrisine 2,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını bildirdi.

