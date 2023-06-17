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17 Haz 2023 09:25

Filistin'de geçen hafta 159 direniş eylemi gerçekleştirildi

Filistin'de geçen hafta 159 direniş eylemi gerçekleştirildi

Filistinliler geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 159 direniş eylemi gerçekleştirdi.

Arap medyasına göre; Siyonist işgal rejiminin tüm saldırgan tutumuna, baskısına, ablukasına ve cinayetlerine rağmen Filistin halkının işgale karşı kararlı direnişi devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi Moati tarafından hazırlanan rapora göre, son hafta işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 159 direniş eylemi gerçekleştirildi. Raporda düzenlenen eylemlerde 4’ü asker 7 işgalci siyonistin yaralandığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta iki Filistinli de işgal güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

News Code 1909897

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