“Mescid-i Aksa Bölünmeyecek” kampanyasına büyük destek

Kampanyayı düzenleyenler ve destekleyeler Kudüs ve Batı Şeria sakinlerini Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamaya, baskınlara karşı direnmeye ve Mescid-i Aksa’da bulunup nöbet tutmaya davet etti.

Kampanyada ayrıca 1948’de işgal edilen topraklarda yaşayan Filistinlilerden Mescid-i Aksa’yı savunma konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri istendi.

Filistinli gençlere seslenilerek işgalcilerin Mescid-i Aksa’yı kirletmelerine izin vermemeleri çağrısında bulunulan kampanyada, Arap halkları ve İslam ümmeti ile dünyanın özgür insanları Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına maruz kalan Mescid-i Aksa’ya desteğe davet edildi.

Mescid-i Aksa’yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekân bakımından ikiye bölmek için plan yapan işgal rejimi, bu planını hayata geçirecek zemini hazırlamaları için siyonist yerleşimcileri işgal güçleri himayesinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

