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11 Haz 2023 10:13

“Mescid-i Aksa Bölünmeyecek” kampanyasına büyük destek

“Mescid-i Aksa Bölünmeyecek” kampanyasına büyük destek

İşgal rejiminin kirli planlarına ve siyonist yerleşimcilerin düzenledikleri baskınlara karşı koymak için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya çağıran “Mescid-i Aksa Bölünmeyecek” kampanyası sosyal medyada büyük destek görüyor.

Kampanyayı düzenleyenler ve destekleyeler Kudüs ve Batı Şeria sakinlerini Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamaya, baskınlara karşı direnmeye ve Mescid-i Aksa’da bulunup nöbet tutmaya davet etti.

Kampanyada ayrıca 1948’de işgal edilen topraklarda yaşayan Filistinlilerden Mescid-i Aksa’yı savunma konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri istendi.

Filistinli gençlere seslenilerek işgalcilerin Mescid-i Aksa’yı kirletmelerine izin vermemeleri çağrısında bulunulan kampanyada, Arap halkları ve İslam ümmeti ile dünyanın özgür insanları Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına maruz kalan Mescid-i Aksa’ya desteğe davet edildi.

Mescid-i Aksa’yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekân bakımından ikiye bölmek için plan yapan işgal rejimi, bu planını hayata geçirecek zemini hazırlamaları için siyonist yerleşimcileri işgal güçleri himayesinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi
 

News Code 1909784

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