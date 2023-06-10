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10 Haz 2023 10:21

Filistin'de 24 saatte 21 direniş eylemi gerçekleştirildi

Filistin'de 24 saatte 21 direniş eylemi gerçekleştirildi

Filistinli direnişçiler Batı Şeria'da işgalci siyonistlere karşı 24 saatte 21 direniş eylemi gerçekleştirdi.

Siyonist işgal rejiminin tüm saldırgan tutumuna, baskısına, ablukasına ve cinayetlerine rağmen Filistin halkının işgale karşı kararlı direnişi devam ediyor. 

Filistin Bilgi Merkezi Moati tarafından hazırlanan rapora göre, 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'da 21 direniş eylemi gerçekleştirildi. Raporda düzenlenen eylemlerde üç işgalci siyonistin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, direniş güçlerinin eylemleri Kudüs, Nablus, Ramallah, Cenin, Kalkilya ve El Halil'in farklı bölgelerinde gerçekleşti ve direniş güçleri Siyonist saldırılara karşılık verdi.

Dün işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinin kuzeybatısında düzenlenen bıçaklı eylemde bir Siyonist asker yaralanmıştı.

News Code 1909764

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