Filistin'de 24 saatte 21 direniş eylemi gerçekleştirildi

Siyonist işgal rejiminin tüm saldırgan tutumuna, baskısına, ablukasına ve cinayetlerine rağmen Filistin halkının işgale karşı kararlı direnişi devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi Moati tarafından hazırlanan rapora göre, 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'da 21 direniş eylemi gerçekleştirildi. Raporda düzenlenen eylemlerde üç işgalci siyonistin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, direniş güçlerinin eylemleri Kudüs, Nablus, Ramallah, Cenin, Kalkilya ve El Halil'in farklı bölgelerinde gerçekleşti ve direniş güçleri Siyonist saldırılara karşılık verdi.

Dün işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinin kuzeybatısında düzenlenen bıçaklı eylemde bir Siyonist asker yaralanmıştı.