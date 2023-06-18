İran'ın kadim başkenti Hegmetane UNESCO yolunda

Hemedan kenti kültür mirasını UNESCO Dünya Mirası statüsüyle tescillemek için adım adım ilerliyor.

Hemedan eyaletinde yer alan tarihi Hegmetane kentinin adaylık dosyası geçtiğimiz sene UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne gönderilmişti.

Yakında UNESCO uzmanalrının Hemedan kentini ziyaret edeceği öğrenildi.

Hegmetane(Ekbatana) eskiden Med İmparatorluğu'nun başkenti olarak geçmektedir.

Medler; ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur. Şehrin eski Farsça ismi Hegmetane, antik Yunanca'da ise Ekbatana'dır.

İbn-i Sina'nın mezarı Hemedan kentinde yer alıyor.

Pers devletleri zamanında Hemedan şehri (o zamanlardaki adıyla Ektabana) İran platosunda sadece İran'ın değil, dünyanın da en eski şehirlerinden biridir.