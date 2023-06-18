  1. Kültür
18 Haz 2023 17:57

İran'ın kadim başkenti Hegmetane UNESCO yolunda

İran'ın kadim başkenti Hegmetane UNESCO yolunda

İran'ın tarihi Hegmetane kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için çalışma başlatıldı.

Hemedan kenti kültür mirasını UNESCO Dünya Mirası statüsüyle tescillemek için adım adım ilerliyor.

Hemedan eyaletinde yer alan tarihi Hegmetane kentinin adaylık dosyası geçtiğimiz sene UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne gönderilmişti.

Yakında UNESCO uzmanalrının Hemedan kentini ziyaret edeceği öğrenildi.

İran'ın kadim başkenti Hegmetane UNESCO yolunda

Hegmetane(Ekbatana) eskiden Med İmparatorluğu'nun başkenti olarak geçmektedir.

Medler; ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur. Şehrin eski Farsça ismi Hegmetane, antik Yunanca'da ise Ekbatana'dır.

İbn-i Sina'nın mezarı Hemedan kentinde yer alıyor.

Pers devletleri zamanında Hemedan şehri (o zamanlardaki adıyla Ektabana) İran platosunda sadece İran'ın değil, dünyanın da en eski şehirlerinden biridir.

News Code 1909944

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