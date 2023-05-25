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25 May 2023 15:59

Aras Jeoparkı UNESCO tescili aldı

Aras Jeoparkı UNESCO tescili aldı

Aras Serbest Bölge Teşkilatı CEO'su Mecid Kiyani Aras Jeoparkı'nın UNESCO tescili aldığını söyledi.

Aras Serbest Bölge Teşkilatı CEO'su Mecid Kiyani Aras Jeoparkı'nın UNESCO tescilini aldığını söyledi.

Aras Geoparkı İran'ın kuzeybatısında, Doğu Azerbaycan eyaletinde Aras Serbest Bölgesi'nde yer almaktadır.

News Code 1909480

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