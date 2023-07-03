İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Yemen'de protesto edildi

İsveç'te Kur'an yakma eylemine tepki gelmeye devam ediyor. Yemen'in Saade ilinde Stockholm'de yakılan Kur'an-ı Kerim için protesto gösterisi düzenlendi.

Arap medyasına göre protestocular tarafından hazırlanan bilidride, Müslümanların İslam'ı ve dini değerleri savunmak için sokaklara inip gösteri yapması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak İslam dünyasını İsveç mallarını boykot etmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.