  1. Dünya
  2. Ortadoğu
3 Tem 2023 09:50

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Yemen'de protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Yemen'de protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Yemen'in Saade ilinde protesto edildi.

İsveç'te Kur'an yakma eylemine tepki gelmeye devam ediyor. Yemen'in Saade ilinde Stockholm'de yakılan Kur'an-ı Kerim için protesto gösterisi düzenlendi.

Arap medyasına göre protestocular tarafından hazırlanan bilidride, Müslümanların İslam'ı ve dini değerleri savunmak için sokaklara inip gösteri yapması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak İslam dünyasını İsveç mallarını boykot etmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

News Code 1910192

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler