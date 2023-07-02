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2 Tem 2023 11:02

İran: Yeni atanan büyükelçi İsveç'e gönderilmeyecek

İran: Yeni atanan büyükelçi İsveç'e gönderilmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi nedeniyle yeni atanan büyükelçinin İsveç'e gönderilmeyeceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi nedeniyle yeni atanan büyükelçinin İsveç'e gönderilmeyeceğini duyurdu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat kaynak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Tahran’ın bu ülkeye büyükelçi göndermeme kararı aldığını bildirdi.

Yeni atanan büyükelçinin İsveç’e gönderilmesiyle ilgili prosedürlerin tamamlandığını aktaran kaynak, “Bu ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaret nedeniyle şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın İsveç'e büyükelçi gönderme planı yok.” dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

Olayın ardıdnan İran, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

News Code 1910177

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