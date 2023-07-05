Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ile Borrell yaptıkları telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Avrupa'nın, İslamofobinin her türlüsüyle ciddi ve etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, İsveç'te İslami değerler ile Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularının incinmesine sebep olan hakaretleri şiddetle kınadı.

İran ile Avrupa arasında ortak bir anlayışa varma çabasında diyalog kanallarının sürdürülmesinin önemine değinen Emir Abdullahiyan, İran ile Avrupalı taraflar arasındaki son müzakereleri samimi ve yapıcı olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizine ilişkin, “Ukrayna da dahil olmak üzere dünyada her zaman barış ve istikrarı destekleyen İran, Ukrayan savaşını durdurmanın ancak siyasi girişimlerle mümkün olacağına inanmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell ise İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında devam eden işbirliği ve müzakereleri memnuniyetle karşılayarak, bu işbirliğinin devamını yararlı ve olumlu olarak değerlendirdi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretin Avrupa Birliği'nin duruşunu yansıtmadığını ifade eden Borrell, “dinlere yönelik her türlü hakaret ve eylemin AB tarafından tamamen kınandığını" kaydetti.

Borrell, İran ile yürütülen nükleer görüşmelere değinerek "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve yapısının sürdürülmesi, bir yandan yapıcı müzakerelerin devam ettirilmesi, diğer yandan Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci Avrupa Birliği için önemlidir." ifadelerini kullandı.

