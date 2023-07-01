Emir Abdullahiyan ile İİT Başkanı İsveç'teki eylemi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı eylemi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Emir Abdullahiyan, son zamanlarda İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin ve provakatif eylemlerden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, son eylemi şiddetle kınadı.

Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin mümkün olan en kısa sürede acil bir toplantı yapmasını önerdi.

Brahim Taha da telefon görüşmesinde İran’ın, İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde önemli bir role ve konuma sahip olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı'na İsveç'te yapılan çirkin eylemi kınama konusuna gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Taha, “Bu konuyu büyükelçiler ve daimi temsilciler düzeyinde çözmek için Cidde'de acil bir toplantı yapılması gündemde.” diye konuştu.

İran’dan İsveç’e Tepki

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Bu çirkin saldırıya İran başta olmak üzere çok sayıda ülke sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün İslam dünyası mukaddes kitaplara ve Kur'an-ı Kerim'e hakareti şiddetle kınıyor. Dini mukaddesata ve Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir gerekçeyle hakaret edilmesine İsveç tarafından izin verilmesi kabul edilemez." dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak İsveç’in Tahran Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırmıştı.