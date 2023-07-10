İngiltere'den iade edilen tarihi eser Tahran'da sergilendi

İngiltere'den iade edilen Sasani dönemine ait tarihi eser Tahran'daki İran Ulusal Müzesi'nde sergilendi.

Yaklaşık 7 yıl önce İran'dan İngiltere'ye kaçırılan nadir petroglif eseri 28 Haziran'da uçakla Tahran'a getirilmişti.

Daha önce İngiliz yayın organı Observer, Londra’daki Stansted Havalimanı’nda bulunan Sasani dönemine ait 2000 yıllık tarihi eserin British Müzesi’nde sergilendikten sonra İran’a teslim edileceğini bildirmişti.

Observer’e konuşan Simpson, İngiliz polisi tarafından ele geçirilen tarihi eserin, kabartmaları ve tarzı açısından Fars Eyaleti’nde Şiraz etrafında bulunan eserlere benzerliğinden dolayı oradan getirildiğini düşündüklerini dile getirmişti.